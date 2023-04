La saison 2023-2024 de l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège : « Une Odyssée Musicale »

L’Orchestre Philharmonique Royal de Liège a présenté ce mercredi 26 avril, le contenu de sa prochaine saison. " Une Odyssée Musicale ", la saison 2023-2024 appelle aux voyages et aux grandes découvertes. L’intégralité de la saison sur le site oprl.be.

A travers ce nouveau slogan, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège fait appel à l’explorateur qui sommeille en nous. La saison 2023-2024 se présente comme un périple musical. Au fil du voyage, les territoires de l’Europe centrale et du romantisme seront explorés. Les compositeurs au programme s’appellent Brahms, Dohnányi, Mahler, Liszt, Richard Strauss…

Le navire OPRL longera également les côtes françaises avec Ravel et Debussy, il fera une incursion dans les eaux territoriales russes avec Shéhérazade de Rimski-Korsakov, abordera un nouveau continent avec Leonard Bernstein et explorera notre système solaire grâce aux planètes de Gustav Holst. Le répertoire symphonique n’a aucune frontière. Le navire file, les voiles gonflées par le vent de la découverte et la volonté de transmettre les plus belles pages du grand répertoire symphonique.