HPI : "La saison 2 est encore mieux que la 1" selon Mehdi Nebbou, alias Karadec dans la série

L’invité du jour, joue aux côtés d’Audrey Fleuro qui incarne Morgane, une femme de ménage devenue consultante pour la police. L’entente entre les deux personnages est assez particulière…

" Morgane et Karadec ce sont un peu les opposés qui s’attirent. Au début elle challenge beaucoup son ego parce qu’elle est plus brillante que lui mais elle n’a pas d’expérience, ce qui est un peu difficile à digérer pour un flic ; c’est un peu une menace pour lui… Puis petit à petit, on se rend compte qu’ils sont plus proches l’un de l’autre que ce qu’ils pouvaient soupçonner eux-mêmes. Ils sont assez faibles et vulnérables. Ils ont tout les deux de belles carapaces pour montrer qu’ils contrôlent et gèrent bien leur vie mais en fait pas tant que ça… C’est ça qui les rend touchant je trouve".