La saison 2 en 3D "Les Schtroumpfs" débarque sur OUFtivi et Auvio !

A un monde encore plus magique et fantastiques. Au programme : des Schtroumpfs toujours aussi frais, colorés, intelligents et surtout drôles !

Lorsqu’on demande aux auteurs/trices, Peter Saisselen et Amy Serafin, de nous en dire un peu plus sur ce qu’ils nous ont préparé, on sent toutes les promesses d’un bon moment passé en famille :

L'univers des Schtroumpfs est suffisamment riche et diversifié pour non seulement nous permettre de mettre nos héros dans des situations pleines de suspense et d'action, mais aussi, et surtout, d'étoffer une centaine de personnages multidimensionnels, avec de vrais moments d'émotion, aux côtés de gags loufoques et de dialogues pointus. Ces Schtroumpfs ont leurs propres bizarreries, afin d'en faire des individus uniques auxquels un enfant peut s'identifier. En partant de personnages aussi forts et attachants que Les Schtroumpfs, nous avons créé des histoires originales tout en conservant l'humour décalé et le ton loufoque des BD.

La saison 2 des Schtroumpfs est à retrouver dès à présent en intégralité sur Auvio.