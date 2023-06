La saison 2 de Bleach : Thousand Year Blood War, c’est pour très bientôt

La saison 1 a marqué la renaissance d’un classique de l’animation. Bleach, membre du Big Three des années 2000 avec Naruto et One Piece, revient donc en force, en juillet prochain, pour nous livrer la suite des événements. L’arc Thousand Year Blood War est sans conteste le plus sombre et, comme son nom l’indique, le plus sanglant de toute l’histoire du manga et de l’anime.

Durant cette première saison de Thousand Year Blood War, les Quincys ont donc déclaré la guerre aux Shinigami. Ichigo, notre protagoniste, a perdu son zanpakuto (son arme) et est en proie au doute : qui est-il vraiment ? On en apprenait plus sur sa mère, Masaki (décédée alors qu’Ichigo n’avait que 6 ans) et dans quelles circonstances elle a rencontré Isshin, le père d’Ichigo. Des traces du passé qui auront une incidence sur notre protagoniste rouquin et sur son développement. La saison 2 réserve moult surprises !