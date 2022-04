La saison 2 d'"En thérapie" se déconfine, "Landscapers" et "Slow Horses" au second degré…

La première scène de "Slow Horses" est classique : un agent, un espion, semble-t-il, est en poursuite : il y a une alerte terroriste. La police est en échec, mais, ouf, ce n’était qu’un exercice. Néanmoins, résultat des courses, River, l’agent qu’on suivant et qui a échoué, se retrouve affecté à un service d’espions nuls, il devient un "slow horse", un tocard pour reprendre le titre traduit du livre de Mick Herron, qui a servi de base à cette adaptation. Un espion tocard qui n’a plus grand-chose à espérer.

Mais comme pour Landscapers, la proposition est originale. Le chef de cette "maison des tocards" rejoint par River s’appelle Lamb et il est joué par Gary Oldman. On se souvient du magistral film "La Taupe", qui n’a malheureusement jamais connu de suite. N’espérez pas voir Oldman nous refaire du George Smiley, le héros de "La Taupe", non, ici son personnage est une ordure. C’est le chef de la "maison des tocards", et sa demande principale est simple : ses agents ne doivent rien faire. Lui-même, chaussette trouée et cigarette au bec, n’en fout pas une, hurle sur tout le monde : imaginez Logan Roy de "Succession" en beaucoup moins classe. Sauf que River, le héros déchu du début, a d’autres ambitions. Et voilà la "maison des tocards" impliquée dans une affaire qui choque la Grande-Bretagne : un jeune Pakistanais a été kidnappé par un groupe d’extrême-droite.

Ce qui est amusant dans "Slow Horses", c’est le mélange des genres. Toute la première moitié est plutôt comique, le ton en tout cas. Et tout en gardant cette légèreté, la deuxième partie fait un peu plus série d’espionnage, de suspense, avec 3 épisodes pour les évènements d’une seule nuit. C’est un assez bon moment qu’on passe avec Gary Oldman et sa bande, la série s’appelle "Slow Horses", elle débute ce vendredi sur Apple TV + avec deux épisodes.