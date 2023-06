"La saisie administrative immédiate d’un véhicule" : un dispositif utilisé par plusieurs zones de police

Vous le savez sûrement, on ne peut pas faire tout et n’importe quoi au volant. Des règles existent. Et elles peuvent être très strictes.

Un automobiliste l’a récemment découvert à ses dépens. Flashé à 165 km dans une zone en travaux du Condroz, où la vitesse maximale était de 70 km/h, il a écopé d’une saisie administrative immédiate du véhicule. Il sera donc privé de son bolide durant 5 jours et devra ensuite payer pour le retrouver.

Ce mécanisme est utilisé dans des circonstances très précises. Lorsque la voiture peut-être considérée comme une arme car elle met en danger la vie ou l’intégrité physique d’autrui.

"Uniquement pour des infractions très graves"

"Cette mesure peut avoir un impact important sur la vie quotidienne des gens. C’est en effet très contraignant et donc ça fait réfléchir. C’est dissuasif car on a ici un lien direct avec l’infraction commise et la sanction. Se voir confisquer sa voiture du jour au lendemain, ce n’est pas rien. On pourra la récupérer après 5 jours mais il faudra payer les frais d’entreposage", détaille Belinda Demattia, porte-parole de l’AWSR.

Benoit Godart, porte-parole de l’Institut VIAS, confirme le bien-fondé de ce système : "Ce type de faits est si grave qu’une amende n’aurait pas beaucoup de sens. Il faut parfois toucher les gens dans ce qu’ils ont de plus cher".