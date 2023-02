La Saint-Valentin : la véritable histoire de cette fête des amoureux

Tout comme la Noël a été instaurée au moment de la fête du solstice d’hiver, la Saint-Valentin permettait de transformer une fête païenne en respectable célébration chrétienne. C’est la fête païenne des Lupercales qui sera remplacée par la Saint-Valentin le 14 février. Elle avait lieu entre le 13 et le 15 février pour profiter de l’arrivée du printemps et célébrait la purification et la fécondité.

Datant des origines de Rome, cette fête consistait en un sacrifice rituel d’un (pauvre) bouc (qui n’avait rien demandé à personne), suivi d’une course durant laquelle des hommes enduits du sang du bouc poursuivaient les femmes et les frappaient avec des lanières de peau de ce (pauvre) bouc. Les coups de lanière assuraient aux femmes d’être fécondes et d’avoir une grossesse heureuse… (douceur et amour n’est-ce pas ?)

Les Lupercales ont été interdites en 494 et remplacées par deux fêtes : la purification à la chandeleur (quand on mange des crêpes, on est plus purs c’est bien connu) et l’amour à la Saint-Valentin.