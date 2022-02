La Saint-Valentin dans le monde, une fête dédiée à tous

En Europe

En Finlande, la Saint-Valentin qui se fête aussi le 14 février se dit "Ystävänpäivä" ("ustavanepailleva"). Il est un jour où ce sont les amitiés qui sont célébrées. Signifiant " jour d’amis ", cette journée est dédiée aux amis afin de passer du temps ensemble. Ils s’offrent de petits cadeaux, des cartes et des câlins sont partagés.

Une autre tradition existe et consiste en une course de portée de femme. Chaque année se déroule un championnat de cette discipline où les maris portent leur femme sur le dos avec comme but d’arriver premier dans la course. L’homme qui gagne la course reçoit comme récompense le poids de sa femme en bière. (Soyez donc stratégique).