La Saint-Valentin : c’est has been ?

Elle est incontournable ! Même si le 14 février peut en agacer certains depuis quelque temps, il est impossible de passer à côté de la fête des amoureux tellement elle est médiatisée.

La Saint-Valentin ne date pas d’hier, elle vient de l’Antiquité ! À la base, c’est une fête païenne que l’Église s’approprie pour guider le peuple vers la religion, et pour changer les traditions… On est bien loin des chocolats, des fleurs et des restaurants à l’époque païenne. Leur cadeau est plus sanglant, car il s’agit du sacrifice d’un bouc pour les dieux de la fécondité et du mariage.