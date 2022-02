La Saint-Valentin avec Livia Dushkoff, Ophélie Fontana, Sara De Paduwa et Fanny Jandrain

► A lire aussi : Saint-Valentin 2022 : à l’heure où amour rime avec révolution, la jeune génération s’interroge sur ses relations

Depuis 1969, elle ne fait plus partie du calendrier religieux. A l’origine de la Saint-Valentin se trouve en réalité une célébration libertine, les Lupercales romaines. Il s'agissait d'une fête des Dieux de la forêt, des troupeaux et de la fertilité. Avant Jésus-Christ, c’était une tradition religieuse païenne. On sacrifiait des chèvres et les hommes parcouraient la ville et fouettaient les femmes sur le ventre avec des lanières de cuir pour les rendre fertiles.

Au Vème siècle, le pape Gélase Ier entreprend de contrer les Lupercales en mettant en place une fête de purification de la Vierge le 2 février, qui deviendra la Chandeleur, puis une fête pour célébrer 3 Saints Martyrs (tous les 3 s'appelaient Valentin) la veille des Lupercales, le 14 février.

Au XIVème siècle, le Royaume-Uni, le roi décide que le 14 février sera la fête des amoureux. A cette époque, le pays pensait que les oiseaux s'accouplaient le 14 février. D'un côté, on fête les Valentins et de l'autre les amoureux. Pour l'instant, pas de lien entre les deux.

Au XV siècle, le pape Alexandre VI, donne à Saint-Valentin De Terni, le titre de patron des amoureux. Valentin de Terni, un prêtre chrétien qui a vécu au 3ème siècle qui a été décapité un 14 février. Ce dernier, mariait les couples en cachette.