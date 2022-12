La Sagrada Familia de Barcelone illumine ses deux nouvelles tours

La Sagrada Familia de Barcelone a illuminé vendredi pour la première fois ses deux nouvelles tours, achevées cette année, une nouvelle étape dans ce chantier hors du commun engagé voilà 140 ans et désormais dans sa dernière ligne droite.

Ces deux tours, dédiées aux évangélistes Saint-Luc et Saint-Marc, et coiffées de deux grandes sculptures en forme de taureau et de lion, ont été illuminées après le traditionnel concert de Noël, qui se tient chaque année dans la basilique conçue par l’architecte catalan Antoni Gaudi. Avec ces deux nouvelles structures, culminant à 135 mètres de hauteur, onze des 18 tours prévues dans cet ouvrage monumental sont désormais achevées, dont la moitié des six tours centrales, sur lesquelles le comité de construction concentre désormais ses efforts. "D’ici fin 2023, nous prévoyons d’avoir terminé les tours dédiées à Mathieu et à Jean, ce qui nous permettrait d’inaugurer tout l’ensemble consacré aux évangélistes" explique Esteve Camps, président délégué de cette fondation canonique privée, dans un communiqué.