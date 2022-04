La sagesse ne se développe pas de la même façon chez les hommes et les femmes.

Les femmes ont obtenu des scores plus élevés en matière de compassion et d'autres composantes pro-sociales de la sagesse, comme l'avaient constaté d'autres études précédentes. Mais les chercheurs de San Diego ont également observé que la gent féminine était meilleure en matière de réflexions personnelles. De leur côté, les hommes ont fait mieux dans la prise de décision et dans la maîtrise de leurs émotions.

Ces différentes formes de sagesse entre les hommes et les femmes s'expliqueraient, selon les auteurs de l'étude, par des facteurs biologiques liés notamment aux hormones mais également par des facteurs socio-culturels. La différence de traitement entre les deux sexes dès l'enfance pourrait contribuer à ces différentes formes de sagesse.

Selon les chercheurs, les personnes qui feraient preuve de sagesse connaîtraient une vie plus longue. "Il a été démontré que la sagesse est liée à une meilleure santé mentale et peut-être à une plus grande longévité", expliquent Emily Treichler et Dilip Jeste de l'Université de Californie à San Diego. "Les personnes sages ont tendance à connaitre un bien-être plus élevé, une plus grande satisfaction de la vie, plus d'optimisme et sont mieux à même de gérer les pertes et autres situations d'adversité."