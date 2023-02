La saga Harry Potter à travers les générations : livres, films et jeux vidéo

Un quart de siècle après la sortie du premier tome de la saga, la magie "Harry Potter" opère toujours : c’est au tour du jeu vidéo "Hogwarts Legacy", qui est sorti vendredi, de raviver la flamme de l’univers de Poudlard auprès des nouvelles générations.

Lancé d’abord sur PC et les consoles PlayStation 5 et Xbox Series, le jeu propose d’incarner un étudiant de la fameuse école des sorciers, avec des cours de magie et de multiples quêtes à réaliser. Il arrivera au printemps sur Playstation 4 et Xbox One, puis à l’été sur Nintendo Switch.