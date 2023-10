La saga du rachat de Manchester United proche du dénouement

Sous leur règne, l’étoile de Manchester United a pâli, au grand dam des supporters, alors que celle du voisin et rival City a brillé toujours plus. Les Red Devils, champions d’Europe pour la dernière fois en 2008, n’ont plus gagné le moindre titre en Premier League depuis 2013, juste avant le départ à la retraite de l’emblématique Alex Ferguson.

Après une première saison réussie, l’actuel entraîneur néerlandais Erik ten Hag est à la peine en championnat (10e après huit journées) et en Ligue des Champions, où une sortie de route précoce est redoutée après deux défaites initiales.

Les supporters voyaient globalement d’un bon œil la possible arrivée de Ratcliffe, fan de Manchester United depuis l’enfance. Mais ils espéraient, comme lui, une prise de contrôle totale de la part du patron d’Ineos, déjà propriétaire de l’OGC Nice (L1 française), de Lausanne-Sport en Suisse, et également engagé financièrement en cyclisme et en Formule 1.

Si la prise de participation à hauteur de 25% se confirmait, "un certain nombre de questions concernant la transaction doivent être clarifiées avant que les supporters ne puissent se prononcer sur ses mérites", a prévenu le Manchester United Supporters Trust, qui représente une partie des inconditionnels du club.

"Le résultat doit inclure de nouveaux investissements dans le club. Il ne peut s’agir uniquement des intérêts des actionnaires, qu’ils soient existants ou nouveaux".