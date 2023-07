La saga des petits farcis de la Méditerranée

Grèce

Gemista

Tomates rondes, courgettes rondes ou courtes, poivrons verts, huile d’olive, chapelure, sucre en poudre, sel et poivre.

Pour la farce

Oignons, riz rond, raisins secs, pignons grillés, tomates séchées, huile d’olive, eau, origan, paprika, persil, menthe, sel et poivre.

Évider les légumes, les farcir, cuire au four 1 heure à 180 °C. Servir chaud ou froid.

Syrie

Cheikh el mehchi ou courgettes farcies

Petites et fines courgettes vertes ou jaunes, oignons ; persil, pignons ; huile d’olive, sel, bouillon de viande et viande hachée de veau ou d’agneau

Sauce : yaourt épais, ail haché

Courgettes farcies cuites dans un faitout, couvertes de bouillon. Servies avec la sauce au yaourt à l’ail.

Et en écho aux courgettes syriennes voici les poivrons égyptiens…

Égypte

Les poivrons farcis

Petits poivrons rouges ou verts, riz blanc, oignons, tomates rouges, concentré de tomate, curcuma, sel et poivre, huile d’olive.

Faire dorer les oignons dans une poêle avec un peu d’huile. Ajouter le riz, les tomates coupées en petits dés, le curcuma, saler et poivrer, bien remuer. Farcir les poivrons, les disposer debout dans une casserole en les calant serrés les uns contre les autres pour qu’ils restent bien droits.

Préparer une sauce avec 1 oignon et 1 tomate hachés, ajouter le concentré de tomate et 40 cl d’eau. Saler et poivrer au goût, remuer et laisser mijoter à feu doux pendant 5 minutes. Verser la sauce entre les poivrons. Faire cuire 1 heure à feu doux. Servir chaud ou tiède.

France

Les petits farcis niçois et les tomates farcies à la provençale

De belles tomates charnues type cœur de bœuf, riz blanc de Camargue, chair à saucisse, pain rassis, ail, persil, 1 œuf, huile d’olive, sel et poivre.

Préchauffer le four. Couvrir de riz le fond d’un plat allant au four. Évider les tomates, les poser tomates sur le riz. Malaxer la mie de pain avec l’huile d’olive, l’ail haché, la chair à saucisse, l’œuf et le persil haché. Saler et poivrer au goût. Farcir les tomates de cette préparation en tassant bien. Arroser d’un filet d’huile d’olive, enfourner et cuire 45 minutes à 220 °C. Servir chaud ou tiède.