La sablothérapie, une source de bien-être aux multiples bienfaits.

Chauffé par le soleil sans pour autant brûler la peau, le sable offre des vertus identiques à celles d'une séance de sauna pour la simple et bonne raison qu'il fait transpirer celui ou celle qu'il recouvre.

Cela permet d'éliminer les impuretés de la peau et d'activer la microcirculation sanguine.

Les tissus cutanés profitent de tous les minéraux présents dans le sable. La peau en ressort plus rayonnante et plus saine. Enfin, les grains de sable sont connus pour être des exfoliants efficaces. La sablothérapie permet donc de se débarrasser aussi des peaux mortes.

Les bains de sable seraient également bénéfiques pour soulager certains rhumatismes. Mieux vaut toutefois en parler à son médecin traitant avant de tenter l'aventure.

De multiples vertus dont chacun peut profiter lors de bains allant de 5 à 15 minutes seulement. Attention, s'enterrer dans le sable trop longtemps peut se révéler dangereux.