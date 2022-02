La sablothérapie, quésaco ?

Connue pour ses onsen (sources chaudes), la ville japonaise de Beppu permet aux touristes de profiter de bains de sable. Au Beppu Kaihin Sunayu, contre une dizaine de dollars, hommes et femmes peuvent depuis plusieurs années demander à être enfouis dans le sable pour bénéficier des vertus de chaque grain déposé sur l'ensemble du corps.

On appelle cette pratique la sablothérapie et elle intéresse de plus en plus les pays occidentaux.

Vous vous glissez dans un trou creusé à votre taille avant d'être entièrement recouvert d'un sable modelé par des experts autour de vous. Seule la tête, qui repose elle-même sur un coussin de sable, reste dégagée.