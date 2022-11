La Sabena vend ses vestiges du passé aux enchères

Même si voyager avec la Sabena n'est plus possible depuis 2001, année où la compagnie aérienne a fait faillite, 20 ans plus tard, son nom résonne toujours dans les mémoires. Aujourd’hui, une vente aux enchères de plusieurs objets, vestiges de l’époque, est organisée en ligne. Le tout est entreposé à Zaventem.

Sur place, un ancien steward, très ému, est venu préparer la liste des choses qui l’intéressent. Plus qu’un collectionneur, il est surtout nostalgique de ces années passées en vol. "Ce n’était pas un travail, c’était une vie". " Une fois "Sabénien", toujours "Sabénien". Beaucoup veulent acheter un souvenir, un symbole.

Autocollants, posters, meubles…, en cas d’intérêt pour un objet, il suffit de faire une enchère sur un site internet, où les prix montent manifestement vite.

Deux collègues, qui vivent cette journée avec nostalgie, sont aux premières loges de la vente. Ils sont probablement les deux derniers employés de la Sabena payés par la curatelle de l’entreprise pour gérer la faillite toujours en cours.

Parmi les objets exceptionnels, on trouve la grande table autour de laquelle s’asseyait la direction. Les spécialistes prédisent qu’elle pourrait partir à plus de 10.000 euros.

La vente se clôture ce mercredi 23 novembre.