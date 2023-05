La Sabena aurait eu 100 ans : "Prendre l’avion fin des années 50, c’était une fête où l’on se faisait chic"

Cécile Gosez, présidente de l’association des anciennes hôtesses de la Sabena raconte avec émotion lors de l’émission Déclic : "Nous, les employés de la Sabena, nous étions un peu les ambassadeurs de notre pays à l’étranger. C’était un job de rêve".

Pour l’ex-hôtesse, la Sabena, c’était aussi une grande famille : "Nous étions 600 hôtesses de l’air, nous nous connaissions bien et en long courrier, nous restions des jours entiers ensemble. Ça a créé des liens d’amitié très fort qui perdurent encore aujourd'hui".

Les sabiniens ont pour la plupart gardé leur costume et l’attachement à leur société. Mais aussi de la colère comme en témoigne Cécile Gosez : "J’en veux encore à nos autorités de n’avoir pas eu de vision à long terme et d’avoir raté le coche de l’informatique. Les directeurs étaient des nominés politiques et pas des capitaines d’industrie capables de diriger une compagnie aérienne. Ce gâchis nous reste en travers de la gorge. Avec le temps, on essaie de tourner la page et de ne garder que les bons souvenirs".

