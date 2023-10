La Sabam décerne une Muse à Tom Lanoye pour sa carrière

La Sabam, société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs a décerné vendredi une Muse à l’auteur flamand Tom Lanoye, en guise de récompense pour l’ensemble de sa carrière.

Artiste polyvalent, Tom Lanoye est romancier, poète, chroniqueur, scénariste et dramaturge. Dans son répertoire littéraire, on compte entre autres "Kartonnen dozen" (ouvrage traduit en français sous le titre "Les Boîtes en carton"), "Een slagerszoon met een briletje" ou encore "Het Goddelijke monster", rappelle la Sabam.

Il a aussi à son actif des dizaines de dramaturgies. Son adaptation moderne des pièces historiques de Shakespeare, "Ten oorlog", a d’ailleurs été récompensée à plusieurs reprises et élue "pièce la plus intéressante de la littérature théâtrale néerlandaise". Ses œuvres ont été publiées ou jouées dans plus de quinze langues. Nommé Chevalier des Arts et des Lettres en France, il a reçu de nombreux prix littéraires.