La sœur d’Olivier Vandecasteele à Jeudi en Prime : le soulagement après quinze mois ponctués d’espoirs et de doutes

Nathalie Vandecasteele, sœur de l’ex-otage Olivier Vandecasteele, était l’invitée de l’émission Jeudi en Prime.

Olivier Vandecateele, travailleur humanitaire emprisonné pendant 15 mois en Iran, s’est exprimé aujourd’hui, par communiqué, notamment pour remercier la population qui l’a soutenu pendant les 455 jours de sa détention. Comme il l’a écrit dans son communiqué, Olivier Vandecasteele a besoin de temps. "J’ai très envie de reprendre contact avec vous tous, mais cela sera progressif. Qui va piano, va sano comme on dit". C’est donc sa sœur, Nathalie Vandecasteele, qui est venue évoquer les retrouvailles en famille, les rencontres avec les autorités ministérielles et avec le Roi, le contexte de la libération et aborder aussi les combats qu’il reste à mener.