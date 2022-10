La Russie veut durcir sa loi décriée sur la "propagande homosexuelle"

Lundi, le président russe Vladimir Poutine a lui ordonné au gouvernement de débloquer 3,9 milliards de roubles (64 millions d’euros) pour des programmes d’éducation patriotique. Selon le Kremlin, ces programmes comprennent des "contenus digitaux et multimédias destinés au développement patriotique et spirituel des enfants et de la jeunesse".

La Russie n’a cessé de renforcer son tournant conservateur ces dernières années face à ce que Vladimir Poutine présente comme la "décadence" de la société occidentale. Ce virage s’est encore plus renforcé depuis le début de l’offensive russe en Ukraine.

Le gouvernement a ainsi introduit une nouvelle matière à l’école : les "conversations sur ce qui est important", destinées à promouvoir le patriotisme.