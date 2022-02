La Russie suspendue par la FIFA et l'UEFA jusqu’à nouvel ordre, sa participation au Mondial 2022 hautement improbable

La Russie risque bien d’être exclue de la Coupe du monde 2022. Après avoir pris des mesures jugées insuffisantes dimanche, la FIFA a finalement opté pour une suspension de la Russie de toutes ses compétitions jusqu'à nouvel ordre, en réaction à son invasion de l’Ukraine. Un choix pris en concertation avec l’UEFA, la confédération européenne de football, qui a également suspendu les clubs russes de toutes ses compétitions.

"Le football est ici totalement uni et en plein soutien envers toutes les personnes touchées en Ukraine. Les deux présidents (Gianni Infantino pour la Fifa et Aleksander Ceferin pour l'UEFA, NDLR) espèrent que la situation en Ukraine s'améliorera significativement et rapidement afin que le football puisse à nouveau être vecteur d'unité et de paix entre les peuples", expliquent conjointement la Fifa et l'UEFA dans un communiqué.