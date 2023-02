La Russie suspend sa participation au traité New Start sur le désarmement nucléaire : "l’équilibre de la terreur"… déséquilibré

Qu’est-ce que le traité New Start ?

Jean-Marie Collin - "New Start est un traité bilatéral de contrôle des armements signé par les États-Unis et la Russie en 2010 et entré en vigueur le 5 février 2011. Il limite la taille des arsenaux américain et russe à 1550 ogives déployées c’est-à-dire que ces ogives sont susceptibles d’être utilisées extrêmement rapidement. New Start limite par ailleurs à 700 le nombre de systèmes qui permettent d’utiliser ces ogives. Ces systèmes peuvent être des lanceurs, des missiles, des bombardiers stratégiques du côté des Américains (B52) ou des sous-marins.

Ce traité arrivait à échéance en février 2021 et il a été prolongé jusqu’en février 2026, soit cinq années supplémentaires, ce qui était une très bonne nouvelle. À présent, la question c’est 'comment va-t-il continuer de vivre sachant que l’une des deux parties, la Russie, a décidé de suspendre les différentes obligations auxquelles elle est contrainte par ce traité ?'.

D’une certaine manière, la suspension n’est pas une réelle surprise puisque, depuis quelques mois, les autorités russes n’acceptaient pas certains éléments du traité. Par exemple, dans ce traité, il y a une commission consultative qui se rend sur les territoires américain ou russe pour vérifier que chaque partie remplit bien ses obligations. Et depuis le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, les autorités russes n’autorisent plus la commission américaine à se rendre sur le territoire russe. Il y avait donc déjà certaines entailles au traité, ce qui posait des problèmes.

Plusieurs autres questions se posent aussi et notamment celle de savoir combien de temps va durer cette suspension. Est-ce que ce sera jusqu’à l’échéance en février 2026 ou simplement quelques mois ? Est-ce que ce sera la fin des traités bilatéraux américano-russes ? Depuis un an, on observe que Vladimir Poutine s’est livré à des menaces de guerre nucléaire et qu’il va poursuivre ses menaces. Il s’attaque au régime général de traités bilatéraux et multilatéraux aussi puisqu’il indique la possibilité de réaliser un essai nucléaire si les États-Unis font un essai nucléaire de leur côté."