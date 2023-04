Guerre en Ukraine : des Etats étrangers "amis" se préparent-ils à financer indirectement l’invasion russe ? La Russie se préparerait à un soutien financier d’Etats étrangers "amis", selon le renseignement britannique

Dans le même temps, Le Kremlin poursuit ses efforts pour rassurer l’opinion publique russe sur le fait que la guerre en Ukraine n’aura pas de conséquences économiques significatives à long terme, rapporte The Institute for the Study of War dans son rapport quotidien.

Le président russe Vladimir Poutine a visité ce mardi l’usine de construction ferroviaire de Toula et a tenté de répondre aux préoccupations économiques des travailleurs. Il a ensuite tenu une réunion du présidium du Conseil d’État pour discuter du développement de l’industrie russe face à la pression des sanctions, au cours de laquelle il a affirmé que les sanctions ont des résultats positifs en forçant les entreprises russes à adopter la substitution des importations, un argument que le Kremlin a fait valoir sporadiquement depuis l’annexion de la Crimée en 2014.