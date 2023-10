La Russie s'apprête à tester le Burevestnik, une nouvelle arme nucléaire surnommée le "petit Tchernobyl volant"

Le Kremlin se prépare à tester une arme nucléaire d’un genre nouveau appelée Burevestnik, capable de rester en vol indéfiniment grâce à un moteur nucléaire. Malgré les difficultés liées à la guerre en Ukraine, la Russie de Poutine poursuit donc le développement de cette arme faisant partie des six armes stratégiques dévoilées en 2018 par le Kremlin, et capable de pénétrer tout système de défense antimissile.

Depuis la mi-septembre, des indiscrétions concernant de nouveaux tests de cette arme secrète circulaient. Des rumeurs confirmées par nos confrères du New York Times sur base de photos satellites diffusées par Bellingcat. Sur ces images, on identifie clairement la mise en place d’installations d’essai au polygone de Pankovo, dans la région de Novaya Zemlya. Et il y a quelques jours, deux avions spéciaux de l’institut de recherche Gromov, appartenant au géant atomique public Rosatom et utilisés pour surveiller les essais de missiles à longue portée de l’arsenal nucléaire, sont arrivés dans la région.