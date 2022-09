La Russie remplit ses caisses grâce à la hausse du pétrole et du gaz : l’économie russe profite-t-elle de la guerre ?

Cette inversion des causes et des conséquences constitue la base du discours officiel russe à l’égard de sa population : Moscou se présente comme la victime de l’hostilité occidentale, et non comme l’agresseur de son voisin. Les difficultés seraient le prix à payer pour assurer à la Russie la place qu’elle mérite dans le monde.

Vers l’extérieur, la Russie fait valoir la résilience de son économie et de sa population. Les sanctions feraient plus souffrir les populations européennes que russes. Un discours en trompe-l’œil complaisamment relayé en Europe par des voix proches du Kremlin, à l’extrême-droite et à l’extrême-gauche.