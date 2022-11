La Russie prévoit de doubler ses exportations de céréales d'ici 2023

La Russie fait partie des plus grands exportateurs de céréales au monde, avec l'Ukraine. Mais la guerre a gravement perturbé les exportations de céréales des deux pays, entraînant une forte hausse des prix. Les pays pauvres d'Afrique et d'Asie qui reçoivent beaucoup de céréales de la Russie et de l'Ukraine craignent même des pénuries alimentaires. Fin juillet, la Russie et l'Ukraine, ainsi que la Turquie et les Nations unies, ont conclu un accord qui a permis à l'Ukraine d'exporter à nouveau des céréales.