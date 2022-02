La Russie "ne fera pas deux fois la même erreur de faire plaisir à l'Occident", annonce Poutine en référence à 1940

"Au seuil de la Grande Guerre patriotique, l'URSS a commis une erreur en faisant plaisir à un potentiel belliciste. Il n'y aura pas de deuxième erreur comme celle-là dans l'histoire de la Russie", a déclaré jeudi le président russe Vladimir Poutine.

"Nous savons parfaitement comment, en 1940 et au début de 1941, l'Union soviétique a cherché à prévenir, ou du moins, retarder le début de la guerre. En faisant cela, elle a cherché à ne pas provoquer un potentiel agresseur et n'a pas pris ou a retardé les actions les plus évidentes pour se préparer à repousser une attaque inévitable", a-t-il ajouté.

"La Russie ne commettra pas une deuxième fois l'erreur de faire plaisir à l'Occident."

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé à 06h00 heure de Moscou (04H00 HB), une opération militaire en Ukraine pour défendre les séparatistes de l'est du pays, et ce alors que la réunion d'urgence du Conseil de sécurité était en cours.