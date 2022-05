La Russie lourdement sanctionnée par l'UEFA : pas de compétitions européennes pour les clubs, les dames exclues de l'Euro

En plus de l'équipe nationale féminine, les messieurs ont également été sanctionnés. La Russie ne participera pas non plus aux matches du groupe 2B de la Ligue des Nations et sera automatiquement classée quatrième. Elle terminera donc à la seizième et dernière place de la Ligue B et sera reléguée en Ligue C.

Le Comité exécutif de l'UEFA a aussi estimé que la candidature déposée par l'Union russe de football (RFS) pour organiser soit l'Euro 2028, soit l'Euro 2032, était irrecevable.