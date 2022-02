La Russie "inquiète" de la "relocalisation" de personnel de l'OSCE en Ukraine

Les membres de cette mission sont répartis dans l'ensemble du pays, y compris dans l'est du pays, contrôlé par des séparatistes pro-russes, où ils sont "hautement exposés", précise la mission américaine à l'OSCE.

Un membre des autorités de la république autoproclamée de Donetsk, dans l'est du pays, avait déclaré plus tôt dimanche à une agence d'information pro-russe locale que les membres américains et britanniques de la mission de l'OSCE avaient reçu l'ordre de partir.

Il a, plus tard dans la journée, rectifié, assurant qu'il s'agissait en fait d'une "rotation de personnel" et non d'un retrait.