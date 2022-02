La Russie ferme aussi son espace aérien aux compagnies aériennes européennes. Quelles conséquences pour les voyageurs ?

Comme les Européens et les Russes ont respectivement interdit leurs espaces aériens aux avions de l’autre camp, il n’y a plus aucun trafic entre la Russie et la Belgique.

"Ces restrictions ne concernent pas tout ce qui est vols humanitaires et, normalement, les vols de rapatriement, moyennant une autorisation spéciale des autorités", explique Charlotte Van den Branden.

Pour les ressortissants belges qui sont présents sur le territoire russe et qui souhaiteraient rentrer en Belgique, les choses se compliquent. Du côté du SPF Mobilité, on cherche des solutions et on conseille "de se déplacer, d’essayer de passer la frontière et d’essayer de rejoindre l’Europe, la Pologne, la Roumanie, ces pays-là" et de l’un de ces pays, reprendre un vol pour la Belgique.