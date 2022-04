La Russie et l'Ukraine toujours" d'accord" pour se retrouver en Turquie

La Russie et l'Ukraine sont toujours "d'accord" pour se retrouver pour des pourparlers en Turquie malgré les récentes exactions commises sur le terrain, a affirmé vendredi un haut responsable turc.

"La Russie et l'Ukraine sont d'accord pour tenir des pourparlers en Turquie, mais elles restent loin de s'accorder sur un texte commun", a indiqué à des journalistes ce responsable de haut niveau, refusant d'être nommé.

La question du statut de la Crimée et du Donbass reste difficile à trancher, a confirmé cette même source, qui n'a pas avancé de date concernant une éventuelle nouvelle rencontre sur le sol turc entre les deux parties.

Le volet diplomatique de la crise entre la Russie et l'Ukraine ne laisse transparaître aucun signe de progrès.

La Russie a affirmé jeudi que l'Ukraine était revenue sur certaines des propositions qu'elle avait faites au cours de pourparlers fin mars à Istanbul et que la Russie avait dit accueillir positivement.

La Turquie a accueilli par deux fois des négociations directes entre Kiev et Moscou, le 10 mars au niveau ministériel à Antalya (sud), et le 29 mars à Istanbul, mais "l'atmosphère positive qui s'en dégageait a hélas été assombrie" par les événemeents de Boutcha et d'Irpin, avait déclaré jeudi le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu.