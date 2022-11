La Russie et l'Inde envisagent de produire des armes ensemble

La Russie et l'Inde envisagent la production conjointe d'équipements de défense modernes, a expliqué mardi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Il s'est entretenu avec son homologue indien Subrahmanyam Jaishankar à propos des perspectives de coopération militaire et technologique, a rapporté l'agence de presse TASS après la réunion à Moscou.

Dénonçant l'aide des pays occidentaux à l'Ukraine, les accusant de tenter de consolider un "rôle dominant dans les affaires du monde", Lavrov a partagé son appréciation de la position des "amis indiens".

L'Inde reste neutre concernant l'invasion de la Russie en Ukraine car elle entretient des relations étroites avec l'Occident et les autorités russes. Le pays ne soutient pas non plus les sanctions occidentales.

New Delhi dépend également fortement de Moscou pour son équipement militaire et ses pièces détachées, et achète du pétrole à Moscou.