"Nous pensons que les films Barbie et Oppenheimer ne sont pas à la hauteur des normes fixées par le chef du gouvernement pour préserver les valeurs spirituelles et morales russes traditionnelles", explique le secrétaire d’État. Il estime que les Russes peuvent être suffisamment divertis avec les productions locales comme le film d’animation "Cherubashka" ou "The Challenge", qui traite d’un chirurgien qui doit opérer un astronaute dans l’espace. Barbie et Oppenheimer sont des énormes succès hors de la Russie. Les deux films dominent le Box-Office depuis leur sortie, simultanée.