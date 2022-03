Au lendemain de l’exclusion de la Russie du Conseil de l’Europe, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil (Greta), a mis en garde contre le risque que les réfugiés fuyant l’Ukraine soient "victimes de traite des êtres humains et d’exploitation". Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 3 millions de personnes ont été contraintes de quitter leurs foyers, parmi elles, 90% de femmes et d’enfants. "Les personnes fuyant la guerre sont physiquement et psychologiquement affaiblies", "fortement susceptibles de devenir la proie des criminels", a souligné la présidente du Greta, Helga Gayer.