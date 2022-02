La Russie devra "parler" à l'Ukraine "tôt ou tard" pour mettre fin aux combats, a estimé vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky au moment où sa capitale est visée par des bombardements russes.

"La Russie devra nous parler tôt ou tard. Parler de la manière dont on pourra mettre fin aux combats et arrêter l'invasion. Plus tôt cette conversation commence, et plus réduites seront les pertes pour la Russie elle-même", a déclaré Volodymyr Zelensky dans une adresse vidéo.