La Russie détourne le trafic internet ukrainien vers ses propres fournisseurs

Le 30 mai dernier, à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ville aux mains des Russes depuis 3 mois, internet a été coupé pendant une heure. Que s'est-il passé ? Le trafic internet géré autrefois par Khersontelecom passe désormais par un fournisseur d'accès russe, Miranda. Il desservait déjà la Crimée occupée par la Russie, elle-même fournie par Rostelecom.

Ce changement s'est opéré à d'autres endroits depuis le 30 avril. Selon le média spécialisé Wired, les troupes russes détruisent câbles et routeurs. Les fournisseurs d'accès ne peuvent pas toujours réparer... et ils sont forcés de renvoyer le trafic vers les installations russes.

Par conséquent, Moscou gère l'accès à l'information des zones occupées. Les Ukrainiens ne peuvent plus accéder aux sites et applications interdits en Russie : Facebook, Instagram, médias étrangers et ukrainiens,... Cela facilite aussi le contrôle et la surveillance russe de la consommation digitale des Ukrainiens.

Enfin, d'après Wired, le réseau de téléphonie mobile serait aussi concerné : des cartes SIM gratuites sont livrées. Une fois rentrées dans les GSM, c'est l'indicateur russe (+7) qui apparaît et plus celui de l'Ukraine (+380).