La Russie derrière l’explosion de Nord Stream ? Des navires russes repérés sur les lieux peu avant les explosions

Les explosions des gazoducs 1 et 2 de Nord Stream, qui fournissent l’Europe en gaz russe, ont eu lieu le 26 septembre dernier. D’après la Suède et le Danemark, ces explosions équivalentes à des "centaines de kilos de TNT" et mesurées à 2,1 et 2,3 sur l’échelle ouverte de Richter sont la preuve d’un acte "délibéré". Depuis lors, Kiev et les Occidentaux accusent Moscou et Moscou accuse les Anglo-Saxons. Le Danemark, la Suède et l’Allemagne mènent une enquête pour savoir qui est derrière ce sabotage.

Selon un documentaire d’Investigation produit par le média public Danois (DR) en collaboration avec les autres médias publics scandinaves, trois navires russes avec des capacités sous-marines ont été repérés proches des zones en question avant les faits. Ainsi, au cours de cette investigation, la Défense danoise a confirmé être en possession de vingt-six photos d’un navire russe de type SS-750 le 22 septembre sur la zone, soit quatre jours avant les explosions.