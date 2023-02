La Russie déploie-t-elle des blindés gonflables en Ukraine ?

Inévitablement quand on entend chars gonflables, on pense à la Seconde Guerre mondiale et à l’opération Fortitude. En 1944, les Allemands s’attendaient à voir les alliés débarquer par le Nord-Pas-de-Calais. Les Alliés, et surtout l’armée britannique, ont appuyé sur cette idée en faisant croire qu’elle allait effectivement débarquer par cette région-là. Ceci fut réalisé via de la désinformation, matérialisée par des manœuvres qui brouillent les pistes (comme les bombardements), des chars en caoutchouc et des avions en toile… pris en photos par les avions allemands.

Les chars gonflables ne sont donc pas neufs. C’est une technique de guerre du XXe siècle. Or, dans les premiers jours de la guerre, il y avait notamment cette question de la cyberguerre, des capacités de désinformation… d’un conflit d’un nouveau genre. Plus on avance, plus on voit que l’armée russe n’a peut-être pas les capacités qu’on lui prêtait. Et se repose alors la question de la 'maskirovka', de la tromperie et de la perception.

Toute cette mécanique reste compliquée à décrypter, parce qu’en temps de guerre, les écrans de fumée sont partout… les biais dans la perception aussi.