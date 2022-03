La Russie de plus en plus isolée sur la scène culturelle internationale

Green Day a suivi l’exemple d’AJR en annulant leur concert au stade Spartak de Moscou, prévu le 29 mai prochain. "Nous sommes conscients que ce moment ne se résume pas aux concerts de rock dans les stades, c’est bien plus important que cela. Mais nous savons aussi que le rock and roll est éternel et nous sommes confiants qu’il y aura un temps et un lieu pour notre retour dans le futur", a expliqué le groupe au magazine Variety.

Il est possible que d’autres musiciens fassent de même dans les prochains jours, et refusent de se produire en Russie pour manifester leur opposition à la guerre contre l’Ukraine que Vladimir Poutine a déclenchée le jeudi 24 février à l’aube. Saint Jhn, Tricky, Disclosure et Bring Me the Horizon doivent assurer des concerts dans le pays durant les mois de mars et d’avril. Khalid, Yungblud, Girl in Red, Judas Priest, Denzel Curry et OneRepublic en mai. C’est sans compter les nombreux artistes et groupes comme Gorillaz, My Chemical Romance et Iggy Pop qui participent aussi cet été à des festivals comme le Bol festival et Park Live à Moscou.

Pour Geoff Meall, un agent artistique de l’agence Paradigm, la guerre contre l’Ukraine va avoir de grandes répercussions sur l’agenda culturel de nombreux artistes dans les prochains mois. "L’Ukraine est manifestement une zone de conflit, il est donc impossible d’y faire un concert. En ce qui concerne la Russie, tout d’abord, tous les gouvernements conseillent à leurs citoyens de ne pas s’y rendre, sauf en cas de nécessité absolue – le rock and roll ne serait probablement pas considéré comme tel – mais surtout, beaucoup d’artistes ne voudraient pas être perçus comme soutenant les actions du gouvernement [de Vladimir Poutine] en ce moment", a-t-il expliqué à Variety.