La Russie classe le WWF dans la catégorie des "agents étrangers"

La Russie vient de classer le Fonds mondial pour la nature (WWF) dans la catégorie des "agents étrangers", estimant qu'il se sert de la défense de l'environnement comme d'une façade pour influencer la politique russe. La branche russe du WWF a déclaré qu'elle ferait appel de la décision du ministère de la Justice.

Ce dernier a déclaré que "sous l'apparence d'une activité de préservation de la nature, de l'environnement et de la biodiversité, les représentants du WWF ont tenté d'influencer les décisions des autorités exécutives et législatives de la Fédération de Russie". Et d'ajouter que le WWF "a entravé la mise en œuvre de projets industriels et d'infrastructure".