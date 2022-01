La Russie ajoute l'opposant Navalny au catalogue des "terroristes et extrémistes"

Une de ses proches, Lioubov Sobol, qui s'est exilée à cause de poursuites, y a également été intégrée. Le catalogue de Rosfinmonitoring comprend des milliers d'individus et des centaines d'organisations politiques, islamistes, religieuses et ultra-nationalistes interdites en Russie. On y retrouve par exemple, les talibans et le groupe Etat islamique.