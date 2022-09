La Russie accusée de déplacer un grand nombre de civils ukrainiens vers son territoire : une manière de doper sa démographie ?

HRW formule toute une série de recommandations pour mettre fin aux déplacements illégaux forcés, individuels ou collectifs de population. Des recommandations qui s’adressent en particulier à la Russie qui doit cesser les pressions sur les civils et faciliter leur retour en Ukraine.

Les autorités russes doivent aussi arrêter leur collecte de données biométriques et s’il s’avère qu’elles sont légales, limiter la durée de leur conservation. HRW appelle aussi les autorités internationales (le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l’Organisation internationale pour les migrations, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et le Comité international de la Croix-Rouge) à surveiller les centres de placement temporaire en Russie et les autres pays à accueillir les citoyens ukrainiens en fuite, même ceux ne possédant pas de passeport.

Un plan pour répondre à la crise démographique en Russie ?

HRW a interviewé une centaine de témoins: 18 personnes qui sont effectivement allées en Russie, dont 10 ont eu droit au "filtrage", 8 autres qui ont été ainsi "filtrées" mais ont pu se rendre en Ukraine, d’autres qui ont pu gagner le territoire ukrainien sans être interrogées, plus des habitants de Marioupol et Kharkiv, dont les familles ont été transférées en Russie, ainsi que des avocats et activistes en Russie et en Europe.

La question du nombre de personnes ainsi déplacées reste entourée de flou. HRW n'a pas d'indications fiables à ce sujet. Mais il s'agit d'un nombre important de déplacements forcés.

Le 20 juin, Iryna Vereshchuk, vice-Première ministre ukrainienne estimait à 1,2 million d’Ukrainiens emmenés de force en Russie, parmi lesquels 240 000 enfants. Fin juillet, l’agence de presse russe TASS parlait de plus de 2,8 millions d’Ukrainiens entrés en Russie en provenance d’Ukraine, dont 448 000 enfants précisant qu’environ la moitié de ces citoyens ukrainiens étaient titulaires de passeports de la "République populaire de Louhansk" autoproclamée, une zone contrôlée par des groupes armés affiliés à la Russie et actuellement occupée par la Russie. Et à la mi-août, des médias russes ont même indiqué que plus de 3,4 millions d’Ukrainiens, dont 555 000 enfants, étaient entrés dans la Fédération de Russie en provenance d’Ukraine.

Des millions de civils ukrainiens donc, transportés illégalement de force en Russie, un chiffre complètement impossible à vérifier, mais tellement énorme qu’il pose question. Pourquoi la Russie agit-elle de la sorte ?

HRW se borne à poser les constatations, mais si l’on cherche dans le passé récent, on trouve le même genre d'absorption de populations. Après l’annexion de la Crimée en 2014, l’intégration à la Fédération de Russie d’une importante population russophone (2,3 millions) a été bien accueillie. Car la Russie de Poutine lutte contre un déclin démographique avéré depuis la chute de l’Union soviétique.

Un immense souci depuis 30 ans

1992 est l’année du tournant pour la Russie : un grand pays développé voit son taux de mortalité excéder celui de natalité. Les prévisions sont sombres : de 146 millions aujourd’hui, la Russie pourrait stagner entre 130 et 140 millions d’habitants à l’horizon 2050. Surmortalité masculine due à l’alcoolisme, natalité en berne, émigration et finalement dévastation due au Covid (près d’un million de morts, selon certaines estimations)…

Et de plus, la part de Russes diminue, de 81,5% de la population en 1989 à 77,7% aujourd’hui. Malgré une politique nataliste axée sur des incitants financiers, les populations russophones ou plus globalement slaves, chrétiennes en majorité, voient leurs poids relatifs diminuer face à des taux de natalité plus élevés des populations musulmanes, vivant en Russie ou immigrées des anciennes républiques soviétiques d’Asie centrale. Un rebond s’observe depuis 2010 mais pas suffisant.

Cela contrecarre les projets de Vladimir Poutine qui mise sur la croissance démographique de son pays pour lui redonner sa grandeur.

Une motivation non prouvée, mais des déplacements illégaux

Dès lors, les injections de populations russophones sont les bienvenues, et c’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la distribution de passeports aux Ossètes du sud, aux Abkhaziens et aux Transnistriens, plus les annexions de la Crimée et un jour peut-être du Donbass.

Et donc sans doute, ces derniers transferts forcés de population civile ukrainienne sont-ils à comprendre ainsi, une conclusion que HRW ne peut absolument pas tirer sur base de ses recherches. "Il faut se poser cette question, mais je laisse la réponse aux historiens et aux politologues. Ce qui est sûr, c'est que ces déplacements forcés, quelle que soit leur motivation, sont illégaux", conclut Rachel Denber.

Cette semaine, les médias russes relataient aussi les discussions en cours à Moscou sur des parcours d’insertion. Des nouvelles structures sont mises en place pour intégrer ces populations récemment arrivées en Russie. L’approche semble clairement axée sur l’éducation aux valeurs russes, la langue et l’histoire russes.