La Ruse : tromper l'ennemi...

En cette année 1943, la Sicile est aux mains des Allemands. À ce moment-là de la guerre, sa situation géographique est hautement stratégique et en fait un objectif d’importance pour les alliées. Pour ne pas risquer une probable défaite et de trop lourdes pertes en hommes, il s’agit de détourner l’attention d’Hitler et de faire croire que les troupes alliées envisagent de débarquer en Grèce et non pas en Sicile.

Pour mettre sur pied cette opération appelée Mincemeat (chair à pâté) et destinée à berner les nazis, on fait appel à Ewen Montagu, officier de renseignements de la Navy et à Charles Cholmondeley un autre officier au service du MI5. Ensemble, à la tête d’une petite équipe baptisée Comité XX, et secondés par deux femmes de caractère : Hester Legget, collaboratrice et amie personnelle d’Ewen (et de sa femme Iris), et Jean Leslie, une jeune femme indépendante et ambitieuse, ils vont élaborer une incroyable et improbable mystification mettant en scène un cadavre supposé être un agent secret…