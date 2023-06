La rue Eunice Osayande sera inaugurée à Bruxelles, du nom d’une prostituée victime d’un féminicide

Pour elle, il était important de suivre le procès du meurtrier d’Eunice "du premier au dernier jour". "Ce n’était pas facile, il y a des informations qui sortent qu’on préférerait ne pas savoir, le rapport d’autopsie, etc. On dira ce qu’on veut de la police mais ils ont fait un merveilleux travail d’enquête dans cette affaire. J’ai été fort bouleversée car on comprend en retraçant son parcours à quel point tout le monde a cherché à l’exploiter : ses proxénètes, le propriétaire de sa carrée, etc. Rien n’était facile dans sa vie. Le pire pour moi est l’attitude de son meurtrier, qu’on connaissait dans le quartier. Il n’a pas eu un seul mot pour elle. Eunice est vraiment le symbole de tout ce qui ne va en Belgique : l’exploitation des plus précaires. Ce qui me dérange, c’est que le racisme n’a pas été retenu lors de ce procès, et le féminicide non plus."

Autre aspect à prendre en compte, selon Marie : l’isolement toujours plus grand dans lequel les prostituées exercent leurs activités. "Il y a dans certaines communes une politique de rachat des bâtiments pour fermer les carrées. Les prostituées ne sont plus côté à côte, cela signifie qu’il y a moins de contrôle social, et surtout moins d’entraide entre elles", regrette-t-elle. Quant aux violences exercées sur les femmes prostituées ? "C’est très fréquent. J’ai souvent accompagné des femmes à l’hôpital. Elles se font frapper, et subissent des violences sexuelles. Les hommes violents viennent chercher des femmes plus vulnérables, qui auront peur d’aller à la police. Une femme tuée en revanche, c’était la première fois que je vivais ça."

Depuis plus de 30 ans, l’association Espace P accueille et soutient les prostituées et les travailleuses du sexe dans le quartier Nord. Elle a travaillé sur le projet d’attribution du nom de la rue à Eunice Osayande. "Il était important pour nous de faire connaitre les violences extrêmes et invisibles que vivent ces femmes qui se retrouvent au carrefour de différentes vulnérabilités : elles sont sans papier, migrantes, exploitées, etc. Il faut aussi dire qu’Eunice a été attaquée parce qu’elle était travailleuse du sexe. Un stigmate est encore attaché à cette activité. Aujourd’hui, c’est une question de mémoire : il ne faut pas l’oublier. Outre sa mémoire, cette rue est aussi le symbole de notre lutte pour que cela ne se reproduise plus", souligne Isabelle Jaramillo, coordinatrice générale de l’Espace P. "Une partie de notre travail est de lutter contre le trafic d’êtres humains, c’est une question très complexe. Les victimes ont souvent très peur, on essaie de leur en parler de manière indirecte quand on les soupçonne de ne pas être libres de leurs faits et gestes. La réforme du code pénal devrait nous aider sur ce terrain-là."