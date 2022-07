"La Rue et Toi", le festival qui transforme le village de Ruette en galerie d’art et festival de musique

Les 12, 13 et 14 août prochain, le charmant petit village de Ruette, en Gaume, vous accueille pour un week-end de découvertes musicales et artistiques. Durant trois jours, les jardins des fermettes, le presbytère et les anciennes écoles vont se transformer en espaces de galerie et salles de concert à ciel ouvert.

Nous avons discuté de l’ADN du festival et de sa programmation avec l’un de ses organisateurs, Gaëtan Jonette qui retient trois mots pour décrire le plus justement possible "Ta rue et toi": "Originalité, convivialité et alternatif". Nous lui avons également demandé de nous présenter Ruette, pour celles et ceux qui n’y sont jamais allés. "C’est un très joli petit village d’environ 400 ans habitants qui se trouve au cœur de la Gaume. C’est très dépaysant, les maisons sont en pierre jaune, la nature est omniprésente et on bénéficie d’un microclimat ! Les ruétois sont très sympathiques et sont heureux de vous ouvrir les portes de leur village le temps d’un week-end festif." Et du monde, les ruétois vont en voir défiler durant ces trois jours de festival puisque lors des précédentes éditions, "La Rue et Toi" a attiré près de 5000 curieux !

Venir à Ruette, c’est voyage, sans sortir de la Belgique.

Ce festival a lieu tous les deux ans et cette année c’est la 20 édition déjà ! Derrière cette belle programmation, on retrouve une équipe 100% bénévole et ultra-motivée, sans eux, le festival n’aurait tout simplement pas lieu. "Le comité organisateur est assez jeune, on sent une nouvelle énergie pointer, il y a une sorte de passage de témoins avec de nouvelles idées qui arrivent. L’aspect musical par exemple, est assez récent et est arrivé avec de nouvelles recrues. Pour la plupart, ce sont des personnes du village, qui ont grandi avec le festival, qui l’ont connu à travers les ans et qui ont eu envie de participer à ce beau projet. Cela demande évidemment beaucoup d’énergie et de temps. Un investissement évidemment récompensé par un week-end de folie."