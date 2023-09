'La Ruche' : un ciné débat autour de la bipolarité en présence du réalisateur Christophe Hermans bientôt à Libramont.

Cette double casquette de documentariste et de scénariste avec laquelle il met en images la bipolarité donne à 'La Ruche' une grande justesse et humanité. Le film a d’ailleurs été salué par la critique et a été nominé, excusez du peu, 5 fois à la dernière édition des Magritte du cinéma. 'La Ruche', c’est aussi un casting de talent : les actrices Ludivine Sagnier, Mara Taquin, Sophie Breyer (qui a remporté le Magritte du Meilleur espoir féminin pour sa prestation dans le film) et Bonnie Duvauchelle.