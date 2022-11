La Ruche qui dit Oui prend ses quartiers dans la commune de Wellin

Dans notre vie quotidienne, nous avons envie, de plus en plus, de consommer des aliments sains et de soutenir les producteurs locaux. C’est le principe de la Ruche qui dit Oui. Il s’agit d’un réseau qui permet de s’inscrire sur une plateforme pour permettre un circuit court. C’est à Wellin que s’est implantée cette nouvelle ruche.

"Lorsqu’un consommateur est inscrit sur la plateforme de la " Ruche qui dit Oui ", il fait souvent ses courses auprès d’une ruche précise, constate Marise Petitfrère, responsable de la Ruche de Wellin. Le consommateur va choisir une Ruche qui se situe près de son domicile. S’il se déplace, durant les vacances par exemple, il peut vérifier s’il y a une Ruche aux alentours pour faire ses courses ".

La Ruche qui dit Oui de Wellin est la deuxième de la province de Luxembourg.