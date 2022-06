"La Ruche", le film belge coup de cœur de Cathy Immelen

Cette tragicomédie, fantaisie réalisée par l’acteur Clovis Cornillac, qui incarne aussi le rôle principal, n’a pas trouvé grâce aux yeux de la critique. Et pour cause, son scénario est assez confus alors qu’il s’agit de l’adaptation d’un roman du grand auteur Pierre Lemaître "Couleurs incendie", l’humour est un peu vieillot et il y a une absence totale de cynisme.

Elle conclut en disant : " Gros manque de spontanéité, l’ensemble est bancal même si la tentative ne manque pas de sincérité mais hélas, c’est loupé !".